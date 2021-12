Taggia: Darsena e lavori, i diportisti al sindaco "Non sono capricci ma un mancato servizio"

"Qui non si tratta di 'capricci' ma di disagi e ingiustizie che si trascinano da molti anni e un mancato servizio che il Comune non offre a seguito di un puntuale ed annuale pagamento delle rette". I diportisti di Arma di Taggia rilanciano sulla questione dei lavori per la messa in sicurezza del porticciolo. Da alcuni giorni la Darsena è al centro delle polemiche, in un botta e risposta tra gli utenti e il sindaco Mario Conio.

Il 'casus belli' è stata una ordinanza della Capitaneria di Porto che dall'11 dicembre vieta il transito delle barche in ingresso e in uscita dal porto, dal tramonto all'alba. Un provvedimento maturato dall'assenza delle condizioni di sicurezza, in seguito all'evento alluvionale dell'ottobre 2020.

"In questo momento di difficoltà - affermano - proviamo tanto dolore, molto più di quello che il Sindaco ironicamente ci attribuisce, non certo per non potere andare a pescare, ma per tutto quello che sta succedendo nel mondo intero ed in particolare nella nostra Provincia. Non è corretto ed è vergognoso da parte di un Sindaco fare una simile ironia di cattivo gusto, sugli utenti che potrebbero avere anche loro gravi problemi che lui ignora".

Poi sui lavori, la progettualità che interesserà la Darsena e i tempi necessari all'esecuzione. "Nessuno ha mai chiesto un intervento di 600mila euro ma più semplicemente due luci di segnalazione all’ingresso del porto che rientrano fra gli obblighi di legge da parte del concessionario/gestore (Comune) e qualche ormeggio da ripristinare che non dovrebbero essere un’opera impegnativa neppure per una amministrazione comunale così inerte".