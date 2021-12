Sanremo: schianto in via Roma tra uno scooter e una Smart, c'è un ferito grave (Foto)

Grave incidente questa sera in via Roma, all'incrocio con via Asquasciati, di fronte all'ufficio postale.

Per cause in fase di accertamento, uno scooter e una Smart si sono scontrate violentemente, tanto da sbalzare il guidatore del mezzo a due ruote a diversi metri dal punto dell'impatto.

L'uomo è stato immediatamente soccorso da un equipaggio dei Volontari Sanremo Soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della locale stazione.