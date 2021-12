Sanremo: furto da 30mila euro in una villetta di Sanremo, rubati due preziosi orologi. Messi a segno altri colpi

Si introducono in una abitazione dell’immediato entroterra e rubano due orologi da 30mila euro. E’ accaduto nei giorni scorsi in via Capinera, strada residenziale poco sopra corso Inglesi a Sanremo.

Secondo fonti ben informate i ladri avrebbero forzato la finestra di una villetta, nel tardo pomeriggio. Una volta all’interno si sono appropriati dei due orologi e, mentre erano alla ricerca di altro all’interno, sono stati disturbati, fuggendo via.

Il proprietario ha sporto denuncia ma, per ora ovviamente, dei ladri nessuna traccia. Sembra che, nei giorni precedenti il furto, altri colpi siano stati messo a segno in alcune villette della zona. Dei diversi casi si stanno occupando le forze dell’ordine.