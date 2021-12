Un uomo di 80 anni è stato soccorso questa mattina dal personale del 118 dopo essere caduto in campagna, nella zona di via Duca d'Aosta.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde Sanremo insieme all'automedica.

Date le conseguenze della caduta, i sanitari hanno predisposto il trasferimento dell'anziano in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra Ligure.