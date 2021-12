Coronavirus: ecco come saranno aperti i 'drive through' di Taggia e Bussana per le feste

Ecco come sarà strutturato il servizio 'drive through' per i tamponi e per le vaccinazioni, durante le festività natalizie, predisposto da Asl 1.

Il 26 dicembre dalle 8 alle 14, sarà aperto il centro vaccinale di Taggia Stazione, solo per i prenotati., Sempre il 26 dicembre sarà aperto il centro tamponi 'drive' di via al Mare a Bussana di Sanremo, il cui accesso sarà consentito in ordine alfabetico in base al cognome dell’interessato, secondo i seguenti gruppi.

Cognome con iniziale compresa tra:

A-DEL, dalle ore 8 alle ore 9,30;

DEM-MOR, dalle ore 9,30 alle ore 11;

MOS-Z, dalle ore 11 alle ore 12.

Il 25 dicembre gli hub vaccinali ed i drive dove si effettuano i tamponi rimarranno chiusi