Coronavirus: altri 20 posti per i pazienti Covid al Saint Charles di Bordighera, in totale sono 130 in provincia

Sono stati allestiti altri 20 posti letto per pazienti che vengono colpiti da Covid di bassa intensità assistenziale. L’Asl 1 Imperiese ha preparato i letti all’ospedale Saint Charles’ di Bordighera.

Si tratta di posti per i pazienti che fanno il decorso della fase acuta a Sanremo o Imperia, dove si stabilizzano e completano il ciclo dei trattamenti presso la nascente sede di Bordighera. In questo modo i pazienti completano il percorso che va dalla terapia intensica, sub intensiva, fase ricovero acuta e fase ricovero bassa e dimissione verso casa.

La necessità della struttura deriva dalla volontà di completare tutto il percorso, garantendo il ‘setting’ assistenziale più appropriato, evitando delle situazioni cliniche meno gravi che possano occupare posti destinati ai pazienti più gravi. In totale i posti letto, secondo il piano di Alisa, è di 130 in tutta la provincia.

Purtroppo, negli ultimi giorni la nostra si è rivelata la provincia con il più alto tasso di incidenza e, anche oggi il Primario di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, Giovanni Cenderello, ha confermato che tutto risiede nella bassa percentuale di vaccinati nell’imperiese.