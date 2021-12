Vallecrosia, Sindaco Biasi: “Otto nuovi alloggi per le famiglie in difficoltà, grazie al lavoro di squadra con l’assessore regionale Marco Scajola ed ARTE Imperia”

“Grazie al lavoro di squadra tra l’amministrazione di Vallecrosia, l’assessore regionale Marco Scajola ed ARTE Imperia la nostra città avrà otto nuovi alloggi a disposizione per le famiglie in difficoltà”.

Commenta in questo modo, il Sindaco Armando Biasi, la notizia del contributo regionale di 600 mila euro per l’acquisizione e sistemazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a Vallecrosia. “La pratica è rimasta bloccata per anni - prosegue - e, negli ultimi due, abbiamo lavorato per concretizzare un progetto che possa supportare le famiglie in difficoltà e favorisca l’integrazione sociale, grazie all’edilizia residenziale pubblica diffusa".

"Grazie alla collaborazione tra Enti - ha detto Antonio Parolini, Amministratore Unico di ARTE Imperia - stiamo realizzando un progetto innovativo a livello nazionale: non più quartieri ghetto, ma alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica diffusi sul territorio comunale. Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere questo obiettivo, che è ancor più importante in questo momento in cui molte famiglie sono state colpite dalla crisi economica in atto".