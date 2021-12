Taggia: affidati i lavori per gli alloggi di Santa Caterina, la sfida sarà trovare i fondi per il teatro

Sono stati affidati i lavori per Santa Caterina a Taggia. L'impresa Marino si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 16,25%, chiudendo a 246.240,77 Euro. L'intervento prevede il restauro e risanamento conservativo del complesso nel cuore di Taggia, tra piazza 4 Novembre e gli uffici dell'ex Giudice di Pace, con l'intento, in questa fase, di realizzare 2 alloggi di edilizia residenziale sociale. Appartamenti che saranno costruiti sfruttando la possibilità di rialzare l'immobile.

La pratica da tempo viene seguita dall'assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi ma La genesi della progettualità per Santa Caterina è di vecchia data. Nell'agosto del 2014, all'epoca del sindaco Vincenzo Genduso, il Comune partecipò al "Bando Programma Rigenerazione Urbana Edilizia Residenziale Sociale e Valorizzazione del Patrimonio pubblico". A novembre di quell'anno venne approvata la proposta comunale.

Bisogna però arrivare a luglio 2017, a un mese dall'insediamento del sindaco Mario Conio, quindi tre anni dopo, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva all'Arch. Vercesi e al nullaosta della Soprintendenza. Infine, nel novembre 2020 è stato approvato il progetto esecutivo, per 314mila euro, al netto di lavori, oneri per la sicurezza, IVA, spese tecniche e imprevisti. L'ultimo passo di questo iter ci porta a marzo 2021 quando il Comune di Taggia ha annullato la procedura di affidamento dei lavori. Una decisione assunta in regime di autotutela dall'ufficio lavori pubblici del Comune.

La decisione è maturata dopo alcune incongruenze economiche, riscontrate da ANCE, tra il capitolato d'appalto e l'affidamento, per quanto riguarda alcune voci dei lavori previsti. In altre parole un costo troppo basso per alcuni interventi ma in linea con i prezzi di alcuni anni fa. Oltre a questo aspetto è stata sottolineata l'assenza di un'importante voce di spesa, quella delle normative anti Covid. Un'assenza dettata dal fatto che all'epoca della redazione del progetto, nessuno sapeva cosa fosse il Covid e tantomeno poteva immaginarsi la crisi pandemica che ha cambiato per sempre le nostre vite.