Sanremo: lavori urgenti per la strada franata a Bussana Mare, il Comune pesca i fondi dall’avanzo di amministrazione

Il ‘tesoretto’ che il Comune di Sanremo ha messo da parte a fine novembre si dimostra subito utile. I lavori urgenti per la sistemazione della strada crollata a Bussana non richiederanno un ennesimo debito fuori bilancio, ma potranno essere finanziati grazie all’avanzo di amministrazione.



Dal bilancio, infatti, sono stati ricavati fondi utili per lavori attesi da tempo come il tetto del Mercato dei Fiori (100 mila euro), la strada di valle Armea (120 mila euro) e il ripascimento del litorale tra Pian di Poma e il lido Foce (152 mila euro), ma altri 150 mila sono stati accantonati proprio in previsione di eventuali danni entro il 31 dicembre.

Il primo sopralluogo ha permesso ai tecnici di ipotizzare un costo di intervento di circa 200 mila euro che, quindi, sarà per la maggior parte finanziato dall’avanzo di amministrazione accantonato proprio per simili eventualità.