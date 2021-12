Alpini di Imperia a supporto delle operazioni di vaccinazione al Palasalute e al Palabigauda

Molte persone anche oggi, Vigilia di Natale, sono impegnate al servizio degli altri. C'è chi lo fa per obbligo professionale e chi perché onorevolmente impegnato nel volontariato. Non potevano certo mancare gli alpini, che da sempre pongono valori come solidarietà, disponibilità e generosità, quali pilastri del loro impegno verso gli altri.

Fedelissimi a tale tradizione, gli alpini imperiesi stanno fornendo il loro contributo in supporto alla Asl1 per facilitare le operazioni di vaccinazione, presso il Palasalute di Imperia e il Palabigauda di Camporosso.

A loro, che continueranno tale servizio sino a termine dell'esigenza, va la riconoscenza della gente, che non ha dubbi ad identificare nel cappello con la penna un fattore di sicurezza e di fiducia.