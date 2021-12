Calcio femminile: brindisi di Natale per una Sanremo Ladies dalle grandi ambizioni “Puntiamo alla Serie A” (Foto e Video)

Da qualche mese la città ospita una nuova ambiziosa società che mira a riportare in alto la tradizione locale del calcio femminile a tinte biancazzurre.



La Sanremo Ladies è ormai una realtà ben radicata sul territorio, con importanti investitori e tecnici di livello, e questa sera ha voluto festeggiare in grande il suo primo Natale. Nella sede della Canottieri Sanremo le ragazze si sono ritrovate per un brindisi pre natalizio alla presenza degli assessori Giuseppe Faraldi e Silvana Ormea, oltre a tutti gli sponsor che stanno sostenendo il progetto.

Un momento conviviale che sia di buon auspicio per il 2022 e per il futuro di una società che punta in alto e non ne fa mistero: “Puntiamo alla Serie A” ha dichiarato ai nostri microfoni il presidente Simone Ricci.

Le interviste