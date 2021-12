Coronavirus: incidenza a livelli da record in provincia di Imperia con 903,7 casi ogni 100 mila abitanti. Sono numeri da zona rossa

Continua a crescere il livello di incidenza covid in provincia di Imperia, ormai saldamente in testa alla classifica nazionale con 903,7 casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi giorni. Numeri che sarebbero da zona rossa.

I grafici ricavati dai dati ufficiali del Ministero della Salute mostrano una provincia di Imperia evidentemente più colpita rispetto ad altre zone d’Italia e non è un caso che la seconda sia Trieste (759,1), altra terra di confine. Evidente il distacco con le province di Savona e Genova, lontane dalla Francia e meno soggette al turismo transfrontaliero. Solo la media delle altre tre province liguri tiene la regione ancora lontana da provvedimenti più seri e cambi di ‘colore’.

L’impennata è stata a dir poco clamorosa negli ultimi 30 giorni: il 23 novembre era a 139, ora supera quota 900. Il picco maggiore si è registrato a metà dicembre quando, dal 15 al 17, si è passati da 490 a 742,6. La variazione sugli ultimi sette giorni è del +84%.

Numeri che non fanno ben sperare in vista delle vacanze di Natale e fine anno.