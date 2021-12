Visita a Sanremo per l’eurodeputato Brando Benifei: “Nel 2022 opportunità importanti per un territorio che ha bisogno di essere più integrato” (Video)

Tappa a Sanremo questo pomeriggio per l'eurodeputato PD Brando Benifei, che ha incontrato i tesserati 'dem' all'interno del teatro della Federazione Operaia Sanremese.



La riunione odierna (svolta nel rispetto delle vigenti norme anti covid e con richiesta di super green pass all'ingresso) è stata utile anche per stilare un bilancio dei rapporti tra il territorio e l'Europa in un periodo non certo semplice per lo sviluppo e con un occhio sempre proiettato al futuro in attesa di 2022 che sappia di vera ripartenza.

All'incontro, insieme ai rappresentanti locali del Pd, anche il presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero.

Grande attenzione al tema dei finanziamenti e delle infrastrutture in un territorio che, per rilanciarsi, ha bisogno di non essere più scollegato dal resto del Paese come purtroppo è stato per diversi anni.

