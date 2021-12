Sanremo: crollo a Bussana, Rifondazione Comunista contro l'amministrazione Biancheri "Periferie dimenticate, solo promesse"

"La periferia è stata dimenticata", è questa l'accusa lanciata da Rifondazione Comunista Circolo “Valeria Faraldi” Sanremo-Taggia contro l'amministrazione comunale di Sanremo, di fronte al cedimento registrato ieri sera a Bussana. "È l'ennesima dimostrazione, da parte di una Giunta matuziana, del grande abbandono della periferia. Una strada a mare, quella di Bussana, che nonostante le varie denunce dei residenti, sta letteralmente collassando" - rimarcano.

"Questa situazione si aggiunge a quella già famosa della Vesca, dove c'e forte rischio per le tubature del gas li sotterrate, ai vari punti di via Galileo Galilei. - aggiungono da Rifondazione Comunista - Noi crediamo che quei pochi soldi a disposizione debbano avere delle priorità nell'essere spesi. Non certo con illuminazioni di dubbio gusto, o nel taglio, spesso ingiustificato del verde cittadino".

"Da mesi questa amministrazione è impegnata, quasi esclusivamente, in una guerra fratricida interna al centrodestra, per le elezioni provinciali, dove regna il nepotismo di FdI, l'egemonia Totiana e l'orgoglio Scajolano, con il Sindaco Biancheri a confermare l'appoggio della sua Giunta di Destra a Toti. Questa guerra ha portato al disinteresse totale verso tutte quella popolazione fuori dai circoli ed associazioni privilegiate che risiedono nel centro cittadino. - denunciano dal circolo di Rifondazione Comunista - La stessa popolazione a cui sono state fatte promesse di mirabolanti opere per i loro quartieri, promesse durate come come una notte di primavera, la notte prima delle elezioni".