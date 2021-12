Imperia: domenica il concerto 'Auguri in Musica' con l'Open Orchestra

Domenica 26 dicembre a Imperia, per la prima volta presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in via Spontone, alle 15.30 si terrà il concerto 'Auguri in musica', Memorial Franca Rambaldi. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Castelvecchio insieme al Comune di Imperia. Cambio di location necessario per il tradizionale appuntamento natalizio, a causa dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando la Chiesa Parrocchiale di Castelvecchio. Si esibirà l'Open Orchestra diretta dal M° Marco Reghezza, insieme al soprano Cinzia Ravotto e all'organo Tiziana Zunino. L'appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti e nel rispetto delle misure anti Covid.