Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno portato a termine, mercoledì scorso, un servizio interforze a cui hanno partecipato anche i Carabinieri della città di confine, mirato al contrasto dell'immigrazione clandestina.

Nel corso del maxi pattuglione sono stati individuati due tunisini irregolari sul territorio nazionale. Entrambi sono stati subito trasferiti al centro per rimpatri di Torino in attesa dell'accompagnamento in Tunisia.