Ventimiglia: furti e ricettazione, tre nordafricani fermati e denunciati dagli agenti del Commissariato

Un algerino di 43 anni è stato fermato dalla Polizia di Ventimiglia, poco dopo il furto di bevande alcoliche messo a segno su un camioncino fermo in strada, mentre l'autista stava effettuando le consegne.

L’uomo aveva anche tentato un furto di denaro depositato nella cassa di un negozio del centro. Nell’ambito degli stessi controlli nella città di confine, due tunisini sono stati indagati in stato di libertà per tentato furto e ricettazione. Il primo era stato segnalato quale sospetto in pieno centro. Gli agenti lo hanno intercettato dopo essere entrato nel cortile esterno di un'abitazione mentre stava tentando di rubare una bicicletta.

Il secondo è stato bloccato al bar della stazione, dove stava utilizzando una carta di credito rubata poco prima, all'interno di un'auto in sosta, sul lungomare della città di frontiera. In entrambi i casi i legittimi proprietari sono rientrati subito in possesso dei loro beni.