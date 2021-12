Ventimiglia: aggressione di lunedì in via Cavour, è in carcere il nordafricano arrestato dai Carabinieri

E’ stato assicurato alla giustizia ed è ora in carcere l’aggressore che, lunedì scorso intorno alle 10 a Ventimiglia, ha picchiato violentemente una donna di 37 anni, nel tentativo (non riuscito) di derubarla della borsetta.

Il fatto è avvenuto nella centralissima via Cavour, a pochi metri da largo Torino, nella città di confine. Ovviamente le urla della donna, che ha tentato di divincolarsi dal rapinatore, hanno richiamato l’attenzione di molti passanti e dei commercianti della zona. La 37enne è stata poi portata in ospedale, con diverse ferite al volto e in altre parti del corpo, mentre l’uomo è riuscito a fuggire.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere a circuito chiuso di alcuni esercizi della zona. Ma, nel primo pomeriggio, uno dei commercianti (Igor Cassini), che aveva visto fuggire il rapinatore, ha notato l’uomo con la stessa felpa che indossava stamattina, sul lungomare nella zona del ‘Biscione’

“Dalle immagini delle telecamere del suo ‘negozio’ non era ben visibile in volto – ci ha detto Cassini – ma ho riconosciuto subito il giubbotto. L’ho fermato e immobilizzato, chiamando subito io Carabinieri”. I militari lo hanno poi fermato. L’uomo, che dovrebbe avere intorno ai 25 anni è un nordafricano che avrebbe anche alcuni precedenti.

Fortunatamente, la presenza costante dei Carabinieri non solo a Ventimiglia, ma in tutta la provincia, ha permesso di rintracciare il presunto autore del reato in parola.

È comunque opportuno ricordare come in casi simili, opporre una resistenza possa comportare conseguenze ben più gravi della sottrazione del bene materiale: specialmente se soli o in un luogo isolato, piuttosto che scatenare una reazione nell’aggressore o cadere a terra o, ancora, essere trascinati o investiti da un veicolo in fuga, è consigliabile lasciare che l’autore si appropri dell’oggetto di suo interesse ma, nel frattempo, raccogliere particolari che possano essere utili per giungere all’identificazione. Ma ricordatevi che nulla vale tanto quanto la vostra incolumità e quella di chi vi è vicino, soprattutto in caso di rapina.