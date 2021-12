Covid, verso super green pass in bar e ristoranti anche al bancone, mascherine all'aperto con Ffp2 al chiuso, terza dose dopo 4 mesi

Terminata la cabina di regia a Palazzo Chigi sulle nuove misure per frenare la salita dei contagi nel nostro Paese (l'incidenza di Omicron è al 28,2%): le misure discusse, che verranno ora illustrate alle Regioni prima di approdare in consiglio dei ministri alle 17 per un ultimo confronto e l'approvazione.

Si va dall'obbligo di mascherina in tutta Italia all'aperto anche in zona bianca all'estensione del Green Pass rafforzato (disponibile per vaccinati e guariti) nei locali di ristorazione e consumo di cibi e bevande al chiuso anche al banco: in quest'ultimo caso, se la regola passasse anche in consiglio dei ministri, non basterebbe più il tampone negativo anche per consumare un caffè al bancone di un bar.

Di più: ci sarebbe l'obbligo di mascherine Ffp2 in cinema, teatri, stadi, palazzetti e sui mezzi di trasporto (compresi i bus dei trasporto pubblico locale), la somministrazione della terza dose sarà possibile dopo 4 e non 5 mesi come ora, la durata del Green Pass passerebbe da 9 a 6 mesi dal 1° febbraio 2022. Divieto totale, poi, di eventi e feste all'aperto con assembramenti di persone, così come per la vendita di cibi e bevande in stadi, palazzetti, cinema e teatri.