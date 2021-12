Camporosso: due sorelle fermate con coca e hashish, entrambe arrestate per spaccio dalla Polizia

Due sorelle, di 19 e 28 anni, sono state arrestate dalla Polizia a Ventimiglia per spaccio di droga, nell'ambito dell'intensificazione di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore e messi in atto dal Dirigente del Commissariato, Saverio Arcò.

Le due (italiane) sono state fermate in flagranza del reato, martedì scorso a Camporosso mentre erano in possesso di 5,3 grammi di cocaina e 2,7 di hashish, tutto in dosi pronte alla vendita. Trovate anche sostanze da taglio, una bilancia di precisione e numerose buste utilizzate per lo spaccio.

Entrambe sono state subito sottoposte agli arresti domiciliari in attesa della convalida degli atti compiuti dagli agenti dell'ufficio investigativo e del procedimento per direttissima che si è svolto stamattina con la convalida dell’arresto. Per le due sorelle, che sono state rimesse in libertà, il difensore ha chiesto la messa alla prova per entrambe, che sarà valutata in sede processuale.

Consistente l'attività di prevenzione e repressione dello spaccio, svolta dal Commissariato, che complessivamente ha arrestato 58 persone di cui 19 per spaccio di droga.

Sempre in tema di droga, gli agenti hanno indagato un italiano di 26 anni residente a Ventimiglia, per spaccio di hashish. L'uomo è stato trovato in possesso di un grammo di hashish e di una bilancia di precisione, oltre a vari coltelli con tracce di sostanza comprovanti la preparazione delle dosi. Nel suo smartphone, anch'esso sequestrato, gli investigatori hanno trovato elementi ritenuti utili a sostenere l'accusa.