Arma di Taggia: camion in fiamme sulla A10, autostrada chiusa per un'ora (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, dalle 7 di questa mattina sull’autostrada dei fiori, nei pressi del casello di Arma di Taggia, a causa di un camion telonato che ha preso fuoco.

L’autostrada è stata al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia, all’altezza del km 130. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo sul posto insieme agli operai della A10. Il camion viaggiava vuoto e non si registrano feriti.

Tutti i veicoli, mezzi pesanti compresi, sono usciti dall'autostrada per attraversare Sanremo. Il personale della Polizia Locale è stato quindi immediatamente dirottato sugli incroci principali per gestire il traffico veicolare nell'attesa che il transito autostradale fosse riaperto. Nessun problema particolare in centro, fatta eccezione per l'incrocio di San Martino e corso Mazzini all'altezza del semaforo.

Alle 8 è ripreso il traffico in direzione Francia e, poco dopo, anche l'altra carreggiata è stata riaperta.