Sanremese, il periodo-no miete le prime vittime: messo alla porta l'attaccante Nicola Ferrari

Nicola Ferrari non sarà più un giocatore della Sanremese. Il colpo più atteso dello scorso mercato estivo, non rientra più nei piani bianocazzurri ed il club lo annuncia con un comunicato schietto



"La Sanremese Calcio comunica, dopo il pareggio di ieri col Derthona, di aver messo in uscita l’attaccante Nicola Ferrari.

L’operazione non vuole essere un ridimensionamento. Il club biancoazzurro crede ancora fortemente negli obiettivi prefissati ad inizio stagione e nei prossimi giorni opererà sul mercato per rinforzare ulteriormente la squadra, non solo nel reparto offensivo."

Dopo la deludente prestazione di ieri, Mister Matteo Andreoletti aveva puntato il dito, in particolare, contro il suo attacco. Furibondo, nel post-partita, aveva definito ‘vergognoso’ l’approccio alla gara di alcuni suoi giocatori. Al tempo stesso, come sottolineato nelle poche righe inviate dalla società, aveva ribadito come gli obiettivi rimanessero gli stessi di inizio stagione: migliorare i playoff dello scorso anno e dunque cercare la promozione. Anche se contro questo Novara, la lotta sembra impari.

Ferrari, che dalle foto ufficiali del club non compariva nemmeno nella cena di Natale della squadra svoltasi ieri, era arrivato in estate a Sanremo con un curriculum di tutto rispetto per la categoria. Al ‘Comunale’ non ha lasciato il segno seppur abbia fornito tre assist importanti, sempre a Diego Vita, nei successi contro Imperia e Novara ma gli unici tre gol sono arrivati in trasferta e soltanto quello di Asti è servito ai fini della vittoria.

Il peso dell’attacco graverà sulle spalle di Diego Vita ma la Sanremese promette nuovi colpi. Intanto sarà da decifrare la destinazione dell’ormai ex Ferrari: sono poche le società che potranno permettersi un ingaggio così importante.