Taggia: fake news sulla salute del Sindaco, Conio "Ancora menzogne sul vaccino e sulla scienza" (Video)

“Voglio rassicurare quanti stanno mettendo in giro la voce, secondo la quale dopo la terza dose di vaccino io abbia seri problemi di salute e, in particolare che abbia perso la vista”.

Sono le parole del Sindaco Taggia, Mario Conio, rilasciate in un video pubblicato. “Come vedete ci vedo benissimo e, anzi, vi invito ad andare a vaccinarvi per uscire da questo drammatico periodo. Chi dice in giro cose diverse e menzognero come in altri casi. Il vaccino è una cosa positiva e invito chi può a farlo”.