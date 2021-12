Sanremo: successo sabato scorso per la cena degli Auguri del Lions Club Sanremo Host (Foto)

Si è conclusa con grande successo, la cena degli Auguri del Lions Club Sanremo Host, con animazione di alcuni soci in scenette e canti di Natale e una speciale pesca di beneficenza che ha permesso di raccogliere oltre 600 euro per acquisti di generi alimentari di prima necessità da donare al “Banco Alimentare di Sanremo”

La serata di sabato scorso si è colorata di allegria e buonumore al Ristorante “Buca cena” del Circolo Golf degli Ulivi, per la Serata degli Auguri di Natale, dove per il tradizionale appuntamento del Lions Club Sanremo Host, sono state applicate tutte le normative richieste a prevenire eventuali contagi.

Con la sapiente regia di Oriana Ragazzo, la coordinazione tecnica di Roberto Pecchinino e la collaborazione di numerosi Soci. Dopo i saluti istituzionali, con gli Inni alle Bandiere, la lettura del codice dell'Etica Lionistica, la serata è iniziata con la degustazione di un ottimo menù natalizio preparato dallo staff del ristorante “Buca Cena - del Circolo Golf degli Ulivi”. La serata degli Auguri, per i soci del Lions Club Sanremo Host, è sempre stata speciale, perchè non solo si concretizza il codice dei Lions, valorizzando i rapporti di amicizia tra i soci, ma consente anche di sentirsi uniti con tutta la grande famiglia dei Lions del Mondo con i suoi 1.400.000 soci.

Durante la serata sono state organizzate alcune allegre animazioni: molto divertente l'esibizione di due 'sorelline' sanremasche, Anna Blangetti e Silvia Semeria, che hanno rallegrato con una scenetta di Natale in dialetto ed italiano.

A seguire, una coinvolgente rassegna musicale di brani natalizi, con il coro di Soci guidato da Oriana Ragazzo, la "Maestra" ed accompagnato al pianoforte dal maestro Capurro.

Le note del pianoforte, in seguito è stato suonato magistralmente dal socio dott. Lanteri, che hanno accompagnato l'estrazione della pesca di beneficenza. Il Presidente Giancarlo Buschiazzo, con note di commozione, ha chiuso la serata ringraziando tutti i soci che hanno dato il loro tempo per organizzare la bella serata degli auguri. Un ringraziamento particolare il Presidente lo ha rivolto ai numerosi soci presenti, e agli ospiti Roberta Rota (1 vicepresidente del L.C. Saremo Matutia), Lorenzo Basilico (Presidente del Leo Club Sanremo), Chiara Aprosio (Presidente Distrettuale dei Leo), Maria Grazia Burdisso(Lions Club Cherasco) e la ex-consigliera Giovanna Negro.

Nello spirito Lionistico dei soci presenti, è emerso, come sempre, il desiderio e la volontà di credere in un futuro migliore, scevro da paure e limitazioni. I soci del Lions Club Sanremo Host, sono già pronti a donare e consegnare da oggi pomeriggio con il service benefico “Natale della Solidarietà Lions” a sette parrocchie della città, con la collaborazione di “Eurospin” della Arimondo Spa e dei Rangers d'Italia, generi alimentari di prima necessità per oltre 3.000 euro, alle Parrocchie di San Martino, San Siro, degli Angeli, dei Frati Cappuccini, alle parrochie di Baragallo, Borgo Tinasso e Coldirodi.Auguri di Buon Natale e Buone Feste dal Lions Club Sanremo Host: WE SERVE.