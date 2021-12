Imperia: 10 anni di 'Quotalavoro', Monica e Paolo donano un defibrillatore alla città in viale Matteotti

‘Quotalavoro’ compie 10 anni e, per festeggiare questo importante traguardo, l’azienda imperiese ha deciso di regalare alla città un defibrillatore, che è stato installato nei giorni scorsi in viale Matteotti 201 (vicino alla sede) e che sarà a disposizione dei cittadini in caso di emergenza.

Si tratta di un regalo importante per la tutela della salute e la sicurezza dei cittadini ed esprime al meglio lo spirito dell’impresa. ‘Quotalavoro’, infatti, oltre a distribuire defibrillatori, è specializzata nella fornitura di strumenti di protezione anticaduta ed abbigliamento da lavoro specializzato per settori come treeclimbing, lavori su fune, telecomunicazioni radio e TV, produzione e distribuzione di energia elettrica, idrico, eolico, industriale, costruzioni, petrolchimico, piattaforme petrolifere off-shore, costruzioni navali, pozzi, hangar per aeromobili, stazioni di carico e scarico e impianti funiviari.

L’azienda negli anni ha anche sviluppato un settore di consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza sui luoghi lavoro. Collabora attivamente con Confindustria, tecnici specializzati, numerose guide alpine ed imprese operanti nel campo del soccorso.

“Dopo 10 anni di grande impegno – dicono Monica e Paolo - siamo felici, anche grazie al nostro splendido team, di donare un così importante dispositivo salvavita ai nostri concittadini”.