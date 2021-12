Coronavirus: altri 69 nuovi casi nel Principato di Monaco, oggi anche un morto e 25 ricoverati

Sono 69 i nuovi casi positivi per Covid-19 oggi nel Principato di Monaco, dove sale a 4.606 il numero di persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Oggi si registra anche il decesso di un uomo di 77 anni, risultato positivo al virus e che è il 38° morto dall'inizio dell'emergenza sanitaria tra i residenti di Monaco.

Questa sera sono 25 i ricoverati in osepdale, dei quali 4 in terapia intensiva. Ci sono 35 guarigioni aggiuntive per un totale di 4.207. Infine sono 294 le persone in sorveglianza attiva.