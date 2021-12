Bordighera: domenica prossima serie di divieti per consentire la manifestazione 'Giochi di una volta'

In occasione della manifestazione ‘Giochi di una volta’ di domenica prossima a Bordighera, è stata disposta una ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale.

Dalle 11 alle 19, in piazza Eroi della Libertà lato levante, sarà insta urtato il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Per garantire l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione non sarà possibile accedere ai garage.

In via Roma, sarà invece instaurato il senso unico con direzione mare-monti. Si potrà accedere alla piazza esclusivamente da via Sant’Antonio.