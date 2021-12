Ultimo raggruppamento del 2021 per REDS Rugby Team, Sanremo Rugby, Province dell’Ovest, Imperia Rugby.

Sabato pomeriggio si è svolto ad Imperia l’ultimo raggruppamento del 2021, che vedeva in campo REDS Rugby Team, Sanremo Rugby, Province dell’Ovest, Imperia Rugby.



"Un’attività svoltasi un po’ sottotono - si spiega nel comunicato - complici una combinazione di quarantene scolastiche e timori in vista delle prossime vacanze natalizie che hanno portato numerose defezioni per tutte le compagini scese in campo, ma i 'reduci' hanno dato prova di sportività.

Nel mini-rugby ogni squadra mette a disposizione le proprie forze e si formano le 'miste' e lo spazio per giocare c’è per tutti.

I REDS Rugby Team nelle categorie più piccole porta numeri contenuti, mentre per la U.11 ritrova uno schieramento completo, meno effervescenti del solito ma più concreti nelle fasi statiche, hanno dato spunto ai tecnici presenti sugli aspetti da curare alla ripresa degli allenamenti.

Lunedi 20, si è svolto l’allenamento natalizio pre-festivo della società, nell’occasione la dirigenza ha dato un regalo a tutti i bambini della squadra e fatto gli auguri a tutti i genitori.

Felice sorpresa per i piccoli, che per l’occasione hanno indossato tutti un cappello da babbo natale, quando è avvenuto il collegamento in videochiamata con gli amici del Colorno Rugby per uno scambio di auguri.

Anno 2021 in chiusura e data di ripresa allenamenti fissata per il 10.01.2022.

Un augurio di sereno Natale e felice Anno nuovo al mondo sportivo ed in particolare a quello della palla ovale. Buone feste ai genitori, allo staff tecnico dei REDS ed a tutti i bimbi della società!

Si ringrazia per la fattiva collaborazione alle redazioni e si augura un sereno Natale e Felice Anno Nuovo".



Il video: