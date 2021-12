Calcio. I risultati del settore giovanile dell'Ospedaletti, festival del gol nel match contro il Camporosso

Per l’ultimo impegno dell’anno, in un momento di massima attenzione per salvaguardare la salute dei ragazzi e delle loro famiglie, è scesa in campo solo la Juniores orange, protagonista di un match avvincente e ricco di gol contro il Camporosso.

Per l’Ospedaletti doppietta di Facente e tripletta di Sabre.

Ecco i risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - Camporosso 5-5

Marcatori: Facente (2), Sabre (3)

Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Saih, 3 Porcelli, 4 Cioffi, 5 Facente, 6 Barbagallo, 7 Verrando, 8 Garelli, 9 Essalhi, 10 Sabre, 11 Ceriolo

A disposizione: 12 Tovoli, 13 Di Rocco, 14 Caputo, 15 Lombardi, 16 Leone, 17 Evangelista, 19 Bruno

Allenatore: Alessandro Garelli