Pro Loco di Pontedassio e Caritas Vicariale della Valle Impero insieme per un aiuto concreto alle persone indigenti

In occasione del SS. Natale la ‘Pro Loco’ di Pontedassio promuove una raccolta fondi straordinaria a favore delle famiglie e dei singoli individui dimoranti nel territorio del Vicariato di Pontedassio, in stato di necessità.

“Nello specifico – si spiega nella nota - prima dell'inizio e al termine della SS. Messa del 24 dicembre delle ore 22.00 nella ‘Notte di Natale’, saranno presenti all'ingresso della Chiesa di Pontedassio i volontari della Pro Loco e sarà possibile acquistare, ad offerta libera il ‘Pane della Vigilia’. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas Vicariale della Valle Impero con sede a Pontedassio.

A causa dell' emergenza Covid19 aumentano le richieste dei beni di prima necessità. La Caritas Vicariale di Pontedassio ha già attivato dei servizi in favore delle persone più fragili, come la consegna dei pacchi alimentari, che vede impegnati in prima linea i volontari, anche grazie al contributo dei fedeli dell'entroterra imperiese, con la preziosa collaborazione dei Parroci del comprensorio. Ogni mese i volontari Caritas preparano oltre 40 sacchetti di generi alimentari d'asporto e prodotti per l'igiene personale. I generi alimentari di prima necessità vengono consegnati ai poveri, anche a domicilio”.

“Ogni donazione, piccola o grande, fa davvero la differenza. Grazie per quello che riuscirete a fare”, dichiarano i volontari Caritas e i componenti della Pro loco.