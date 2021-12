Bordighera: l'Amministrazione comunale devolve 1.200 euro all’Associazione Nazionale Alpini

Due mensilità del fondo di solidarietà della Giunta Comunale di Bordighera, per un contributo pari a 1.200 euro, sono state devolute all’Associazione Nazionale Alpini sezione di Imperia – Gruppo di Bordighera nel corso di un incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Garnier.



“Un riconoscimento ad un sodalizio che si distingue per lo spirito di solidarietà e l’impegno per il bene della comunità - ha commentato il Sindaco Ingenito -. La loro dedizione è un esempio di cui fare tesoro e per questo siamo particolarmente felici di poter sostenere la loro opera”.