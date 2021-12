Sanremese: al 'Comunale' è 1-1 contro il Derthona. I biancoazzurri sprecano la chance per accorciare in classifica

SANREMESE – DERTHONA

MARCATORI: 57’ Anastasia (S); 59’ Manasiev (D)

SANREMESE (4-3-3) – Malaguti; Nouri, Valagussa, Mikhaylovskyi, Acquistapace; Gagliardi, Gemignani (66’ Giacchino), Larotonda; Anastasia, Ferrari (49’ Bregliano), Scalzi (49’ Vita). All.: Andreoletti

DERTHONA – Teti; Luzzetti, Procopio, Galliani, Emiliano, Todisco (46’ Romairone), Otele, Filip, Diallo, Manasiev, Colantonio (58’ Saccà). All.: Zichella

Ammoniti: Valagussa, Acquistapace, Bregliano (S); Filip, Saccà, Galliani (D)

Espulso: 49’ pt. Valagussa (S)

Recupero: 5’ nel primo tempo, 3' nel secondo

Partita brutta per un tempo (non si contano occasioni) poi basta un episodio per sbloccare tutto. Nell’ultimo di recupero di una prima frazione, Valagussa compie un’ingenuità – insolita per lui – intervenendo sul lanciato Otelè: secondo giallo al 18 di casa e Sanremese in dieci. E’ la scossa di un secondo tempo che si apre tra le proteste di Gagliardi che chiede un penalty per un fallo di mano in area bianconera.

Andreoletti ridisegna la squadra togliendo gli impalpabili Ferrari e Scalzi e la Sanremese dà risposte: punizione magistrale di Anastasia (errore capitale di Otelè che non salta) e vantaggio biancoazzurro. La gioia dei padroni di casa dura pochissimo perché il Derthona si riversa nella metà campo avversaria e trova subito il pari con Manasiev. L’esperto centrocampista si coordina alla grande e scaraventa in rete una palla che balla in area.

Al 65’ Acquistapace si immola sulla conclusione, da distanza ravvicinata, dell’ ex Diallo: un intervento che vale un gol. Dal successivo angolo, Otelè raccoglie e tira centrando la traversa. Il fuoco dei bianconeri sembra un po’ spegnersi, complice anche un po’ di stanchezza, e le squadre si allungano. La Sanremese ha la grande occasione per fare il colpaccio, a cinque minuti dal 90', quando Gagliadi scappa sulla sinistra ma, sul servizio, Anastasia svirgola il colpo di testa. L'ultima parata però è di Malaguti che si distende sulla conclusione di Saccà.

Per come si era messo il match, la Sanremese guadagna un punto ma leggendo i risultati odierni cresce il rammarico. Il Novara scappa a +11, il Chieri rimane secondo e si infittisce il gruppone playoff con dieci squadre in sei punti .