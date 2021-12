Ventimiglia: questa sera riapre il Teatro Comunale con il concerto 'Aspettando il Natale'

Concerto Aspettando il Natale. Oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, riapre il teatro comunale di Ventimiglia con il concerto organizzato dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia in collaborazione col Comune di Ventimiglia intitolato: 'Aspettando il Natale'.



"Durante lo spettacolo - spiega il il direttore artistico Mº Franco Cocco -, vedremo esibirsi numerosi artisti tra cui l’Orchestra Swing Franco Cocco e Reddy Bobbio 'Group' composto da: M° Franco Cocco Tromba & Bugle, M° Reddy Bobbio Pianoforte & Arrangiamenti, Luigi Cocco: Tromba & Bugle, Enrico Allavena: Trombone, Fausto Biamonti: Batteria, Luca Valenti: Contrabbasso, Alessia Capaccioni alla Voce solista. Durante la serata vedremo esibirsi numerosi Solisti tra cui il duo violino/pianoforte composto dalla Mº Cristina Silvestro violino accompagnata al Pianoforte dal Mº Eugenio Cocco. Si potrà ascoltare un intermezzo musicale suonato dalla pianista internazionale Elisabeth Nielsen che ci proporrà alcuni brani famosi per pianoforte solo. Avremo il piacere di avere la partecipazione della scuola di danza 'White Rabbit art Studio asd' di MICOL CHECCHI. L’intera serata sarà presentata dalla voce del presentatore Alex Cosentino. Vi aspettiamo. Teatro Comunale di Ventimiglia, Via Aprosio ore 21. INGRESSO GRATUITO con obbligo del Super Green Pass".