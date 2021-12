Vallecrosia: le facciate di 'Casa Rachele' trasformate in un enorme 'Calendario dell’Avvento' (Foto)

La grande famiglia di Casa Rachele a Vallecrosia mantiene la dolce tradizione del Calendario dell’Avvento che allieta l’attesa gioiosa del Natale. Dal 1° dicembre scorso le facciate della RSA si sono trasformate in un enorme 'Calendario dell’Avvento'.

Ogni giorno, alle 10.30 un ospite, insieme ad un operatore, ha aperto la finestra corrispondente al numero del giorno. Magicamente è apparsa un’incantevole immagine del periodo natalizio. C’è tanto entusiasmo dietro questo calendario così suggestivo. Per alcune settimane, tutti gli ospiti hanno creato e colorato d’oro i numeri giganti, che sono poi stati affissi alle finestre e, ora, loro stessi sono i protagonisti che quotidianamente scoprono le speciali immagini nascoste.

A mano a mano che l’attesa del Natale si fa più intensa, dolce e calda, nonostante la pandemia ancora in atto e il momento ancora problematico, la struttura ricrea un’atmosfera magica per tutti gli ospiti e per tutti gli operatori della grande famiglia di Casa Rachele.

I parenti degli ospiti e coloro che transitano nei pressi della Rsa potranno attendere l’arrivo del Natale ammirando questa gigantesca opera costruita con grande impegno da ospiti e personale e le festose luminarie che illuminano la casa.