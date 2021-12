Sanremo: contagi in aumento, rinviato l'appuntamento con “Scambi Present(a)” nella Pigna

“La caratteristica fondamentale di Scambi Festival è l’entusiasmo. A partire da questa gioiosa spinta di curiosità, giungono tutte le altre qualità che rendono la nostra idea speciale”.



Così gli organizzatori di Scambi Present(a), versione invernale di “Scambi Festival”, annunciano l'annullamento della manifestazione inizialmente prevista per lunedì prossimo. La decisione è maturata a seguito del continuo aumento di contagi in zona. Il direttivo della A.P.S. “Oltre” ha quindi optato per il rinvio.

“La ragione di questa decisione è il preoccupante dilagare della pandemia, in particolare nella nostra zona - aggiungono gli organizzatori - non vogliamo sfidare la sorte e azzardare un’attività che sarebbe sminuita se limitata dalle attuali restrizioni. Appena riusciremo a comprendere il panorama che si prospetta per il 2022, saremo felici di comunicare la nuova data dell’evento”.