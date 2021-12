Natale 2021 e gennaio 2022 a Cervo: ecco tutti gli eventi

In un momento in cui resta purtroppo alta l’attenzione per l’emergenza sanitaria, Cervo propone una serie di eventi natalizi, dalla musica alla mostra di presepi.

“Seguendo la stella” è la mostra-concorso di 33 presepi sparsi per le vie del borgo e al Castello dei Clavesana. I presepi esposti sono realizzati dai cervesi che, come ormai tradizione, sono stati invitati dalla Proloco Progetto Cervo a creare natività lungo i carrugi e sulla parte litoranea di Cervo, in vetrina, sui balconi, in piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali...Un’inedita mostra a cielo aperto che durerà fino a giovedì 6 gennaio 2022, quando un’apposita Giuria decreterà il vincitore del concorso. Sarà cura della Proloco Progetto Cervo far recapitare il premio presso il domicilio del vincitore.

Nel calendario natalizio di Cervo torna per il 2021 l'appuntamento con Natale d’Autri Tempi il giorno della Vigilia. Venerdì 24 dicembre alle 21.00 in piazza dei Corallini a Cervo, dopo la Messa di Natale che si svolgerà alle 21.00 seguirà un momento di condivisione per augurare buone Feste a cervesi e turisti in paese.

Domenica 26 dicembre sarà protagonista il Maestro Andrea Bacchetti, che all’oratorio di Santa Caterina alle ore 17.30 porterà il suo concerto di Natale con musiche di Bach, Mozart, Liszt, Chopin e Rossini. Il concerto avrà ingresso libero con obbligo di green pass rafforzato e prenotazione al numero 0183406462 interno 1 – h. 8.30/15.30.

Il concerto della Befana del 6 gennaio avrà per protagonista il gruppo Ponente Folk Legacy con musica tradizionale ligure e del nord Europa, balli e canti natalizi. Il concerto si svolgerà alle 16.00 all’Oratorio di Santa Caterina, non è prevista prenotazione: l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, ma sarà invece necessario il green pass rafforzato. Seguirà al concerto la premiazione del concorso di presepi.

Il periodo festivo si chiuderà domenica 9 gennaio con il Concerto del Vocal Studio di Albenga alle ore 18.00 all’Oratorio di Santa Caterina. Protagonista il trio Gaudia Geijsen con Gaudia Geijsen, soprano, Alessandro Delfino, pianoforte, Gianni Gollo, flauto traverso. Ingresso con green pass rafforzato.

Per info Comune di Cervo 0183406462, prolocoprogettocervo2@gmail.com IAT: 0183406462-3