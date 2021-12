Le Macine del Confluente: ultimi posti disponibili per Natale (Il menù completo)

È sicuramente una delle festività più attese, riunendo a pranzo tutta la famiglia in un’atmosfera magica di profumi e di luci. Un momento che rimane indelebile nei nostri ricordi da condividere con le persone più care. Se siete in cerca di una soluzione last minute per il pranzo di Natale e volete provare l’emozione di godervelo in compagnia in una dimora di grande charme, immersa nella natura della Valle Argentina, ecco la proposta dello chef Giancarlo Borgo per il pranzo del 25 dicembre:

Antipasti

· Tartare di Salmone Fresco Marinato Accompagnato da Burrata e Lamponi

· Tortino di Baccalà e Patate di Badalucco

· Il Polpo a Bassa Temperatura, Crema di fagioli Bianchi di Badalucco e Arancio Candito

· Flan Zucca e Fonduta di Toma Brigasca Presidio Slow Food

· Tortino di Carciofi di Sanremo

· Cestino Mignon di Pasta Phyllo con Insalata Tiepida di Coniglio e Paglia di Porri

I Primi Piatti

· Lasagnetta di Mare con Gamberi

· Risotto Carnaroli allo Champagne

Secondo Piatto

· Trancio di Salmone in Crosta

· Sorbetto

· Tournedos di Manzo dal Cuore di Formaggio Grana avvolto nello Speck e Flambato

Dessert

· Mignardises

· Grand Dessert di Natale

Vini: Dolcetto di Dogliani e Cortese Monferrato

Costo euro 70 a persona (Bevande Incluse)

Le Macine del Confluente per la qualità dell’accoglienza è stato inserito nella guida dei Ristoranti della Tavolozza, si trova a Badalucco in provincia di Imperia, in località Oxentina, telefono 0184.407018 e dispone di una vivace e aggiornata pagina Facebook.