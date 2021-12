“I Bassotti di Sanremo e dintorni” accedono il cuore della città sotto le luci del Natale (Foto)

Mentre la città si è accesa con “Racconti di luce”, la piccola invasione a quattro zampe de “I bassotti di Sanremo e dintorni” ha acceso i cuori dei sanremesi a pochi giorni dal Natale.



La passione per questa razza ha portato a un appuntamento natalizio speciale, un folto gruppo di proprietari di bassotti si sono dati appuntamento a pian di Nave per una foto sul mare e per una passeggiata da condividere tra appassionati del gruppo aspettando il Natale.

Un evento che ogni anno attira decine di 'bass-proprietari' e che quest'anno ha registrato un buon numero di presenze.

L'appuntamento non ha deluso le aspettative: la loro sfilata, capitanati dai presidenti 'Tato' e 'Charlie', ha attraversato corso Mombello per poi continuare in via Matteotti tra sorrisi ed applausi.