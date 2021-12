Imperia, in consiglio comunale ricordato Eugenio Minasso, il sindaco Scajola: “Con lui rapporto controverso, ma ci manca”

In apertura della seduta di stasera del consiglio comunale è stata ricordata anche con un minuto di raccoglimento la figura dell'ex parlamentare Eugenio Minasso, la cui figlia Roberta, fa parte del parlamentino nel gruppo di maggioranza 'Obiettivo Imperia'

"Con Eugenio Minasso -ha detto il sindaco Claudio Scajola - ho avuto un rapporto controverso, amico di suo padre per una antica vicinanza dei tempi dell’ospedale di Costarainera, con Eugenio più giovane di me di più di 10 anni ho condiviso la battaglia politica molte volte su posizioni contrapposte. Negli ultimi anni, dal 2006 in un rapporto di collaborazione. Due storie diverse, due caratteri diversi con un dato comune la schiettezza il confronto aperto, lui estroverso, effervescente, io più chiuso. Quando lui ha voluto presentarsi al parlamento nazionale io l’ho considerata una buona opportunità per il nostro territorio e lo presentai Berlusconi. Era presente a Roma, nell’ultima legislatura interrotta. Aveva socializzato con tantissimi parlamentari. Voglio ricordare una cosa alle ultime amministrative lui venne da me e mi disse, “io ti do mia figlia perché è brillante, vorrei che si impegnasse nella vita pubblica”. L’ho sentito come il miglior gesto nei miei confronti che potesse fare. Quando si diventa più anziani si ha maggiore consapevolezza delle persone. posso dire con sincerità che Eugenio ci manca".

"Politico di primo piano non hai dimenticato la sua città, si è impegnato per la squadra della città. A nome mio e di tutto il consiglio esprimo le più sincere condoglianze alla famiglie", ha detto il presidente del consiglio Pino Camiolo.