Coronavirus: più di 1.100 nuovi contagi oggi in Liguria, 333 nell'imperiese dove calano lievemente i ricoveri

Tasso di positività elevato, oltre 1.100 nuovi contagi in Liguria e la nostra provincia che rimane intorno ai 300 ma, quest’oggi non è più quella con più positivi della regione.

Sono infatti, 1.129 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 7.433 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre agli 11.795 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 6,58% pari al 15,88%.

Nella nostra provincia sono stati 333 i nuovi positivi, rispetto ai 176 di Savona, i 450 di Genova e i 163 di Spezia. Crescono i ricoveri su base regionale, ma calano lievemente in provincia. Sono 9 i morti per Covid di oggi, nessuno nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 1.932.180 (+7.433)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.433.727 (+11.795)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 136.913 (+1.129)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 11.028 (+246)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.682 (+3)

Savona 1.955 (+11)

Genova 4.498 (+42)

La Spezia 1.366 (+90)

Residenti fuori regione o estero 135 (+2)

Altro o in fase di verifica 291 (-3)

Totale 11.028 (+246)

Ospedalizzati: 453 (+21); 28 (-3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 104 (-2); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 107 (+4); 10 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 50 (+5); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 79 (+16); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 59 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (-3); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 15 (-1); 2 (-2) in terapia intensiva

*19 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 8.050 (-26)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 121.343 (+874)

Deceduti: 4.542 (+9)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.303 (+121)

Asl 2 - 1.245 (+21)

Asl 3 - 2.744 (+141)

Asl 4 - 620 (+21)

Asl 5 - 911 (+28)

Totale - 6.787 (+268)

Dati vaccinazioni 22/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.773.183

Somministrati: 2.734.570

Percentuale: 99%