Sanremo: aree destinate all'outdoor e circolazione furoistrada, Benza "Siamo quasi al traguardo"

"Sono stati definiti i percorsi per le bici, le moto e naturalmente per chi va a piedi". Così, Danilo Benza, Presidente del Moto Club Sanremo, interviene in merito alla circolazione fuoristrada dei mezzi a motore e alla destinazione delle aree al centro di un futuro accordo tra i comuni di Sanremo, Ceriana, Bajardo e Perinaldo in collaborazione col Consorzio forestale di Monte Bignone e con l’impegno dei moto club locali che hanno effettuato diversi sopralluoghi.

"Nello specifico i moto club, destinatari del provvedimento, avranno a disposizione degli sterrati, dei sentieri e delle mulattiere che avranno l’obbligo di pulire e mantenere puliti nel tempo, sentieri che saranno segnalati con opportuna cartellonistica e ciò a vantaggio anche di chi va a piedi. - rimarca Benza - Questo genere di attività di sistemazione dei sentieri e delle mulattiere, in realtà viene da sempre svolto dagli appassionati delle due ruote ed in particolare in occasione di gare di enduro i sentieri vengono puliti prima e risistemati dopo il passaggio dei partecipanti".



"Anzi, tengo a sottolineare come oltre alle opere di risistemazione del sedime, vengono eseguite anche opere di pulizia da rifiuti di ogni genere che incivili abbandonano bellamente e sempre impuniti, in ogni dove. - afferma Benza - Mi auguro che a breve le opere di pulizia e segnalazione vengano poste in essere ed anche chi sempre si lamenta, il mugugno è libero finché non verrà tassato - in quell’occasione finirà - si renderà conto che se non intervengono i motociclisti con l’opportuna attrezzatura per tagliare alberi caduti per il maltempo o appositamente tagliati per impedire il loro passaggio, pulire fronde e rovi che limitano il transito, i sentieri si perdono".



"Chi si lamenta, si guarda bene dal portare con sé, durante le passeggiate, anche un misero seghetto a serramanico per tagliare rami o rovi che impediscono il transito, però il mugugno perchè i sentieri sono sporchi o impercorribili o percorsi da sconsiderati motociclisti - che hanno sempre il seghetto - quello non manca mai. Spero che l’ironia che pervade questo scritto, raggiunga quantomeno lo scopo di sensibilizzare chi spesso parla senza sapere, e nel momento in cui vorrà approfondire il tema si rivolga al Consorzio Forestale e ai Moto Club che saranno ben lieti di fornire le giuste indicazioni, stavolta con cognizione di causa" - conclude Benza.