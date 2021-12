Discussione sulle moto fuoristrada in montagna: un lettore "Come commentare l'essere estremisti"

Un nostro lettore, Fabio Priario, ci ha scritto per intervenire sulla discussione relativa ai motociclisti nei boschi:

“Come commentare l'essere estremisti. Queste associazioni animaliste e ambientaliste sono sempre a caccia di divieti. Premettendo che non sono un motociclista da fuori strada, vorrei esternare il mio disappunto per questa lettrice. Ultimamente le suddette associazioni raccolgono firme contro qualsiasi cosa: caccia, percorsi di fuori strada, poligoni di tiro e qualsiasi altra cosa gli passi per la testa. Pensano che nello sport, atleti come quelli che hanno portato fama all'Italia, con medaglie e svariati titoli mondiali, in discipline che hanno bisogno di allenamenti durissimi su percorsi sterrati o su campi di tiro, possano arrivarci con scampagnate domenicali come fanno questi fanatici del verde? La verità è che bisognerebbe investire in aree attrezzate per dare modo di svolgere attività sportive come fanno in altri stati. In Italia raramente accade perché ognuno pensa per se, l'altruismo l'abbiamo perso da tempo e gli investimenti per realizzare queste opere anche. Come se non bastasse gli spazi da utilizzare non vengono concessi perché qui passa il sentiero dei boy scout, la c'è il percorso dei sempre verde, dall'altra parte l'impatto acustico e via dicendo all'infinito. Ci mancavano anche gli ‘estremisti Liguri’ già che abbiamo anche questa bella nomina. Poi che queste associazioni tirino in ballo il Covid ogni santo giorno per giustificare la loro personale ‘Santa Inquisizione’ è veramente patetico. Sinceramente sconcertato ed avvilito da questa regione vecchia alle radici le porgo i miei cordiali saluti”.