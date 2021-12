Pallamano: sconfitta della San Camillo Riviera femminile alla prima del Dipartimentale francese

Prima giornata di ritorno del Campionato Dipartimentale francese di Prima Divisione femminile e prima sconfitta per il team del San Camillo Riviera. Sabato scorso tra le mura amiche del PalaSancamillo le imperiesi sono state sconfitte dal De Cagne Handball per 31-24.

"E' stata una brutta partita – dice il dirigente Piero Torielli - non perchè abbiamo perso, ma perchè penso che le nostre ragazze non abbiamo dato il massimo specialmente in difesa. C'è stata una reazione sul finire del primo tempo quando siamo riusciti a ridurre il vantaggio di una sola lunghezza, ma alla ripresa delle ostilità le transalpine in un amen hanno creato un solco tale da non permetterci più di recuperare".

Nulla è perduto per la squadra del capoluogo che continua ad essere prima in classifica, ma ora dopo la sosta natalizia diventano importanti i risultati in trasferta dopo la sosta natalizia nel Principato di Monaco ed a Beausoleil, contro le locali formazioni, per consolidare il primato.

Formazione: Sara Atzori (1 go), Ariana Bocica (portiere), Raffaella Broi, Valentina Cigna (3), Alessia Moisello (1), Alice Olivieri, Giorgia Penno (1), Roberta Realino, Giulia Repetto (8), Ksenija Susa (2), Maria Traverso (8), Samira Wiedemann. Allenatore Antonella Maglio. Dirigente Piero Torielli.