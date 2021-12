Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in seduta ordinaria per lunedì prossimo, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24.

Dopo molte riunioni 'in presenza' l'aumento dei contagi ha consigliato il Presidente Alessandro Il Grande a convocarlo esclusivamente in streaming. Torna quindi a riunirsi via web l'assise matuziana, in ottemperanza alla situazione sanitaria.



L’ordine del giorno scaricabile a questo link