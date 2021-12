Restart Liguria, Scajola: “Concludere l'Albenga-Carcare-Predosa”. Natta: “Puntare sulla sentieristica da Luni a Olivetta San Michele”

Nell' ambito dell’evento Restart Liguria organizzato dalla Regione e svoltosi ieri a Genova nel salone del maggior Consiglio di Palazzo Ducale presenti tra i relatori anche il sindaco di Imperia, neo presidente della Provincia e vicepresidente nazionale Anci e il sindaco di Cesio Fabio Natta nella sua qualità di vicepresidente vicario Anci Liguria.

Scajola è intervenuto in video conferenza nel panel Infrastrutture per una mobilità sostenibile. Ecco un estratto del suo intervento: "Una mobilità sostenibile che rispetti l'ambiente si può fare: abbiamo a disposizione 31 miliardi di euro per muovere merci e persone su ferro e gomma. Per quanto riguarda la sostenibilità dei porti, lo sforzo che il Governo ha fatto con la Regione è far capire che il porto di Genova è una realtà nazionale, ma è anche capofila delle merci nel Mediterraneo, dunque la porta di Genova è la porta del futuro dell'economia del nostro Paese e tutti dobbiamo sostenerlo, al di là dei campanilismi". “Di cos'altro ha bisogno la Liguria? Dobbiamo correre nel raddoppio ferroviario del Ponente e, su strada, dobbiamo concludere l'Albenga-Carcare-Predosa, fondamentale anche perché alleggerisce il nodo di Genova. Infine, quando parliamo di infrastrutture, non dobbiamo dimenticare quelle immateriali, come lo sviluppo di una rete adeguata", ha concluso l'ex ministro.

Fabio Natta, invece, è intervenuto nella sessione dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica. Dopo aver sottolineato la centralità del tema "rifiuti" ha così argomentato: "Oggi con i fondi del Pnrr è importante fare anche un ragionamento organico sulla sentieristica, da Ventimiglia a Sarzana, da Luni a Olivetta San Michele, per recuperare, conservando il territorio, i vecchi sentieri agrosilvopastorali con una declinazione di sfruttamento consapevole forti di quello che c'è già nella nostra storia e nella nostra cultura. Sulle infrastrutture, ha aggiunto Natta, l'inserimento della ferrovia Ventimiglia-Cuneo tra le tratte a diesel convertibili a idrogeno fa ben sperare per un cambio di marcia ecosostenibile anche in questo settore oltre a significare un virtuoso esempio di cooperazione transfrontaliera".