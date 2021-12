Imperia: Giossi Massa nuovo portavoce di Fratelli d'Italia, Sara Serafini passa il testimone

Cambio ai vertici di Fratelli d’Italia a Imperia: Giossi Massa è il nuovo portavoce del Circolo andando a prendere l'incarico di Sara Serafini.



"È stata un’esperienza molto formativa e attiva, un lavoro attento e costante insieme agli iscritti e fianco a fianco del nostro consigliere regionale Veronica Russo e del nostro assessore regionale Gianni Berrino – dice Sara Serafini – Per ragioni famigliari, ma anche nell'ottica di avvicendamento dei ruoli, ho preferito lasciare l'incarico nelle mani di un uomo capace ed aggregante che, certamente, saprà far crescere ulteriormente il partito. Il mio sentito grazie al direttivo provinciale del partito, in particolar modo Paolo Strescino e Fabrizio Cravero e al coordinatore Regionale Matteo Rosso".



“Sono molto onorato dell'incarico appena ricevuto – dice Giossi Massa – è una bella sfida da cogliere in un momento così particolare e io sono pronto ad impegnarmi in prima persona: sapere di far parte di un gruppo forte e coeso mi dà tranquillità ma, allo stesso tempo, motivazione. Ho la fortuna di poter collaborare con persone di grande esperienza e spessore politico, dalle quali sicuramente imparerò molto. Ringrazio Sara Serafini per tutto quello che ha fatto per me e per il partito. Allo stesso modo ringrazio tutto il gruppo dirigente provinciale per la fiducia accordatami”.



“Facciamo a Giossi Massa i nostri migliori auguri di buon lavoro – commentano l’Assessore Regionale Gianni Berrino e il Consigliere Regionale Veronica Russo - confermando la nostra massima stima e fiducia in una persona che ha già dimostrato di avere le carte in regola per fare un ottimo risultato”.



Anche Paolo Strescino e Fabio Perri, rispettivamente responsabile regionale e provinciale agli Enti Locali di “Fratelli d’Italia” commentano: “Giossi Massa è molto conosciuto a Imperia, sa ascoltare la gente, sintetizzando politicamente le necessità di un territorio, esattamente il valore aggiunto di “Fratelli d’Italia”: stare in mezzo alla gente, ascoltare e proporre soluzioni politiche. Quindi sappiamo che farà un ottimo lavoro”.



Conclude il portavoce provinciale del partito, Fabrizio Cravero: “il tesseramento 2021 di “Fratelli d'Italia” si è chiuso con ottimi risultati. La nomina di Giossi Massa è segno di continuità, ma allo stesso tempo di voglia di crescere ancora, sempre vicino alla gente. Il nostro “ascolto” deve essere quotidiano ed incessante e le nostre azioni politiche sempre più efficaci. E il nuovo portavoce della città di Imperia è una persona che saprà, sicuramente, fare bene”. Dopo la nomina di Giossi Massa, nel mese di Gennaio 2022 verranno ridefiniti anche gli incarichi dell'intero direttivo cittadino.