Elezioni provinciali, Ingenito: "Ritengo con soddisfazione di aver dato al centrodestra il mio personale contributo"

"Le elezioni provinciali dello scorso 18 dicembre hanno sancito un importante successo per il centrodestra, a cui ritengo con soddisfazione di aver dato il mio personale contributo". A sostenerlo è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che spiega: "Come usualmente accade per le consultazioni provinciali, regionali e nazionali hanno prevalso legittime logiche di partito, che comprendo pienamente. Resta ovviamente il rammarico di non poter rappresentare in prima persona la Città di Bordighera in Consiglio Provinciale; ma sono certo che la collaborazione con tutte le forze di centrodestra consentirà comunque di raggiungere importanti risultati.

L'Amministrazione continuerà a lavorare a pieno ritmo con il massimo impegno, come è stato fino ad oggi, sempre e solo nell’interesse dei cittadini tutti, che ho l’onore di rappresentare".