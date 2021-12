Elezioni Provinciali: Biancheri a Scajola "Ha rimarcato i consensi, una caduta di stile. Eletto con gli ordini di scuderia"

“Ho letto le affermazioni del Sindaco di Imperia e neo Presidente della provincia con cui ha voluto rimarcare, anche dopo l’elezione, il fatto che io non abbia avuto i consensi necessari a concorrere alla presidenza. Al di là dello stile, vorrei ricordare che è stato eletto presidente della provincia grazie ai partiti, ad accordi tra sigle e ad ordini di scuderia”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, rispondendo al neo Presidente provinciale, Claudio Scajola e all’articolo pubblicato ieri dal nostro giornale (QUI). “Tutto legittimo – prosegue Biancheri - in una ‘elezione di secondo livello’ in cui non possono esprimersi i cittadini, ma certamente non l’espressione di un percorso concertato e di una condivisione tematica che invece personalmente auspicavo”.

Il Sindaco di Sanremo, riconfermato Consigliere provinciale Biancheri ha comunque augurato al nuovo presidente buon lavoro: “Certo che presto vorrà concentrare le sue attenzioni su temi davvero importanti. Condivido invece il suo appello a superare i campanilismi, proposito a cui mi auguro dia seguito nei fatti, e da amministratore che non si è mai sottratto alla responsabilità di scelte importanti, condivido l’intento di agire con determinazione sui molti fronti aperti della nostra provincia. Ma al decisionismo deve accompagnarsi la giusta ponderatezza, soprattutto su determinate questioni, considerato che di scelte sbagliate di cui ancora oggi stiamo pagando un caro prezzo ne sono già state assunte diverse in passato a livello provinciale. Soprattutto oggi, in considerazione dei volumi di risorse disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un’occasione che non possiamo assolutamente mancare”.