Elezioni Provinciali: Bellacicco "Consultazioni che dovrebbero tornare nelle mani dei cittadini"

“Parliamo solo ora delle elezioni Provinciali perché, come sempre, preferiamo avere tutte le informazioni necessarie per valutare bene le cose e fornire ai cittadini un quadro corretto e dettagliato. Ovviamente, rivolgiamo la nostra attenzione a ciò che riguarda Diano Marina ed il Golfo Dianese, vale a dire l'elezione del Consigliere Feltrin, già indicata dal Sindaco Za come portavoce e risorsa del nostro territorio”.

Interviene in questo modo la lista civica ‘Diano Marina’ del capogruppo Marcello Bellacicco, commentando le elezioni Provinciali svoltesi nel weekend. “Indubbiamente – prosegue - ci auguriamo che possa essere veramente cosi, tuttavia nutriamo qualche dubbio che lo possa essere completamente, visto da che parte sono arrivati i voti, assolutamente determinanti per la sua ascesa al Consiglio Provinciale. Infatti, se non ci fosse stato il soccorso politico del partito ‘Cambiamo’, con 5 voti di Consiglieri Comunali imperiesi ed un voto di un Consigliere di uno dei comuni tra Arma di Taggia, Bordighera e Ventimiglia, l'Assessore Feltrin non sarebbe diventata Consigliere Provinciale. Quindi, coloro che in campagna elettorale ci accusarono di essere un prodotto di Imperia, dimostrano, nei fatti, di essere i primi legati mani e piedi a dinamiche che non fanno parte del Golfo Dianese”.

“Pur lasciando ai cittadini le valutazioni che ritengono piu giuste – termina la lista civica - crediamo di dover esternare i nostri dubbi sulla totale indipendenza della neo Consigliera Provinciale Feltrin, a cui comunque vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Infine, auspichiamo sinceramente che anche queste elezioni tornino nelle legittime facoltà dei cittadini e non restino preda di ‘giochetti politici’ come quello di cui abbiamo appena parlato”.