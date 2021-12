Diano Marina: lunedì prossimo serie di argomenti tecnici nel Consiglio comunale convocato alle 18

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 18 il Consiglio Comunale di Diano Marina. All’ordine del giorno la convenzione con Arte per l’affidamento di funzioni di competenza comunale, la conferma dell’aliquota per l’addizione comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2022.

L’approvazione delle aliquote 2022 per l’Imu, l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2022-2024, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, l’adesione alla trasformazione della società per la promozione dell'università, l’approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento della conferenza di ambito dei comuni appartenenti all’ambito territoriale sociale 12 del dianese, l’approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento, in forma associata, della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali del comprensorio.

Prevista l’approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Quindi la ratifica della deliberazione alla variazione urgente al bilancio di previsione 2021-2023. Previste infine le risposte a una serie di Interrogazioni delle opposizioni.